انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين.. الطبق دخل العالمية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا زال سعر كرتونة البيض اليوم يحافظ على سعره المرتفع والقياسي، أمام المواطنين، ولم يشهد أي تراجع المدة الماضية، وحتى الآن بعد تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

سعر كرتونة البيض اليوم

“دوت الخليح”، يستعرض في السطور التالية، لقرائه ومتابعيه، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في مصر، بالأسواق المختلفة، جملة وللمستهلك:

عدد كرتونة البيض

من المعروف أن عدد كرتونة البيض يبلغ 30 بيضة في كل كرتونة، وتباع الكرتونة حسب نوعها، فتختلف سعر كرتونة البيض 30 بيضة الأبيض، غير سعر البيض الأحمر، وغير السعر البلدي.

سعر بورصة البيض اليوم الصحراوي

لا شك أن بورصة البيض وصلت إلى مستوى قياسي وتاريخي منذ بداية عام 2023، وخلال تعاملات اليوم، حافظت على سعرها، ويوجد العديد من الشركات والأماكن التي يبحث عنها المواطن لشراء ما يلزمه من بيض، منها مثلا البيض الصحراوي، الذي يلا يختلف كثيرًا سعره، عن الأسعار المعلنة بشكل يومي.

سعر كرتونة البيض اليوم جملة

شهد سعر كرتونة البيض اليوم جملة الإثنين 6 فبراير 2023، استقرارا وثباتا مقارنة بالسعر أمس لتسجل الكرتونة في المزرعة وجملة، ما بين 80 جنيها إلى 90 في الجملة.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك

سعر كرتونة البيض الأحمر للمستهلك ما بين 90 إلى 100 جنيه.

كما شهد سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 85 جنيهًا، ويباع في وزارة التموين عبر منافذها بسعر 75 إلى 85 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض اليوم

في الوقت نفسه، سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم الإثنين من 75 إلى 85 جنيهًا في المزرعة، ومن 85 إلى 95 جنيها للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي

سجلت سعر الكرتونة من 80 جنيهًا إلى 90 جنيها في المزرعة، وتباع الكرتونة للمستهلك من 90 إلى 108 جنيهات.