انت الان تتابع خبر سعر الدولار الآن بمصر.. اعرف وصل لكام بعد قرار المركزي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت البنوك والمصارف، باستقرار في سعر الدولار الآن بمصر، مع بداية التداول الصباحي الإثنين 6 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري، على خلفية قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة.

سعر الدولار الآن بمصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، تفاصيل سعر الدولار الآن بمصر، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي الإثنين 6 فبراير 2023:

سعر الدولار اليوم

شريحة كبيرة من المواطنين، يبحثون بشكل دائم عن سعر الدولار اليوم، لتصبح الجملة رائجة يوميًا، ولعل الوضع الاقتصادي المتذبذب والمضطرب سبب رئيس لزيادة اهتمام المواطنين بالدولار وسعر الصرف له أمام الجنيه المصري، وخلال بداية التعامل سجل سعره في البنك المركزي المصري، نحو 30.20 جنيه للشراء و30.25 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

شهد سعر الدولار في بنك مصر صباح اليوم الإثنين نحو 30.15 جنيه للشراء و30.20 جنيها للبيع.

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي صباح اليوم الإثنيبن عند نحو 30.20 جنيها للشراء و30.20 جنيه للبيع

سعر الدولار تحديث يومي لايف

استقر سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، عند نحو 30.15 جنيها للشراء 30.20 جنيه للبيع.

تباين سعر الدولار في بنك قناة السويس، إلى نحو 30.10 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنكي HSBC والكويت الوطني، اليوم الإثنين نحو 30.15 جنيها للشراء 30.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك أبو ظبي

استقر سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 30.15 للشراء، و 30.20 جنيه للبيع.