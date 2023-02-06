أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين.. اشتري دلوقتي

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رياض - احمد صلاح - بدأ التداول الصباحي اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، باستقرار كبير في أسعار الذهب اليوم، مقارنة بـ سعر الذهب أمس الأحد، لتعد الساعات الحالية فرصة للشراء أمام المواطنين، لا سيما المقبلين على الزواج، بعد الانخفاض الكبير في المعدن النفيس، مقارنة بسعره منذ منتصف يناير الماضي.

أسعار الذهب اليوم

بدأ اليوم الإثنين باستقرار وثبات كبير في أسعار المعدن الأصفر، الذي يشغل بال كثير من المواطنين المصريين، لا سيما المقبلين على الزواج، والراغبين في شراء الشبكة، فسجلت أسعار الذهب اليوم مع بداية التداول الصباح، انخفاضا بقيمة 50 جنيهًا عن نهاية يناير الماضي.

أسعار الذهب في مصر

يباع الذهب عيار 24 اليوم الإثنين بسعر 1954 جنيهًا.

يباع الذهب عيار 22، نحو 1785 جنيهًا.

يباع سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 1140 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية

مع بداية اليوم الإثنين، شهد جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا، سعر 1710 جنيهات دون المصنعية، ويضاف إليه ما بين 50 إلى 150 جنيهًا مصنعية، تختلف من مكان لمكان ومحل صاغة لآخر.

سعر الذهب عيار 18

يباع جرام الذهب عيار 18 قيمة 1466 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

مع بداية التداول الصباحي اليوم، استقر سعر الذهب عالميًا، إذ سجل المعدن الأصفر في البورصة العالمية تباينا، لتبلغ الأوقية سعر 1933 دولارًا.

سعر الأونصة

استقرت الأونصة مع بداية التداول في الشهر الجديد على نحو 60778 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

شهد سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 13680 جنيهًا.