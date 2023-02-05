انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الأحد 5 فبراير.. شوف الطن وصل لفين؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الدقيق اليوم، الأحد الموافق 5 فبراير 2023 في الأسواق، ويكون ذلك بالمقارنة بسعر الدقيق أمس، وسعر الدقيق منذ يومين، فيما تختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الدقيق بروتين 24

سجل سعر الدقيق بروتين 24 عند 13100 جنيه.

سعر الدقيق الفاخر اليوم

سعر الدقيق بروتين 27

كما سجل سعر الدقيق بروتين 27 عند 13250 جنيها.

سعر كيلو الدقيق اليوم

فيما تم طرح كيلو الدقيق في معارض أهلا رمضان بأسعار تبدأ من 15 جنيها، وسجل كيلو الدقيق على بطاقة التموين بسعر 11 جنيها.

أسعار الدقيق اليوم

كما يتراوح سعر الدقيق من 24 جنيها إلى 26 جنيها للكيلو الجرام الواحد للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب يتراوح من 22 جنيه إلى 24 جنيه للكيلو الجرام الواحد في الأسواق.

سعر طن الدقيق اليوم

ويذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، ويختلف سعره حسب العديد من العوامل الأخرى التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية.