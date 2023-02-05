سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 5 فبراير.. الكيلو بكام للمستهلك

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الأحد الموافق 5 فبراير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز أول أمس، كما استقر أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الأرز الشعير اليوم
سعر الأرز الشعير الآن 2023
سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 11900 جنيه.
أسعار الأرز اليوم
أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 17600 جنيه.
وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 17100 جنيه.
سعر كيلو الأرز للمستهلك
بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 21 جنيها.
سعر الأرز اليوم في التموين
بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.
أسعار الأرز اليوم عالميا
فيما لم يتم تسجيل أي أسعار على المستوى العالمي.