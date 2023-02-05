انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 5 فبراير.. الكيلو بكام للمستهلك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الأرز الشعير اليوم، الأحد الموافق 5 فبراير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز أول أمس، كما استقر أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم