انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأحد 5 فبراير.. الطن مريح في الأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الأحد الموافق 5 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أول أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم