أسعار الأعلاف اليوم الأحد 5 فبراير.. الطن مريح في الأسواق

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الأحد الموافق 5 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أول أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.
أسعار الأعلاف اليوم
كما سجل سعر طن العلف نامي 19150 جنيها.
فيما سجل سعر طن العلف ناهي 19000 جنيه.
وأيضا سجل طن العلف بادي نامي 20500 جنيه.
وسجل طن العلف بياض 19700 جنيه.
كما سجل طن العلف بياض 17% 17800 جنيه.
أسعار أعلاف الدواجن اليوم
سجل سعر طن بياض 16% 17300 جنيه.
وبلغ سعر طن علف بياض 14% 17000 جنيه.
فيما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44% عند حوالي 24000 جنيه.
وأيضا بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي عند حوالي 25000 جنيه.
أسعار خامات الأعلاف اليوم
وبلغ سعر طن كسب عباد +36% 20000 جنيه.
فيما بلغ سعر طن جيلوتين مستورد 44000 جنيه.
بينما بلغ سعر طن جيلوتين محلى 43000 جنيه.
كما بلغ سعر طن ردة بران محلي 8700 جنيه.
وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 9500 جنيه.