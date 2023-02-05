سعر الذرة اليوم الأحد 5 فبراير.. الطن بيعمل عظمة النهاردة

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 5 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة منذ يومين، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.
سعر الذرة اليوم
بينما سجل سعر طن الذرة برازيلي عند حوالي 12850 جنيها.
فيما سجل سعر طن الذرة أوكراني عند حوالي 12200 جنيه.
سعر أردب الذرة الرفيعة محلى عند حوالي 1750 جنيها.
سعر الذرة الصفراء اليوم
كما سجل سعر أردب الذرة الشامية عند حوالي 2100 جنيه.
بينما بلغ سعر طن أعلاف كورن فلاك ذرة أرجنتيني عند حوالي 15000جنيه.
وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد عند حوالي 35000 جنيه.
أسعار الفول الصويا اليوم
وسجل سعر طن صويا فول فات مستورد عند حوالي 34000 جنيه.
فيما سجل سعر طن صويا فول فات محلى عند حوالي 29100 جنيه.
كما سجل سعر صويا هاي فات 43% مستورد عند حوالي 27700 جنيه.
كما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% محلي عند حوالي 21900 جنيه.