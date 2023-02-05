انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأحد 5 فبراير.. الطن بيعمل عظمة النهاردة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الذرة اليوم، الأحد الموافق 5 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة منذ يومين، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

سعر الذرة اليوم