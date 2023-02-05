انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأحد 5 فبراير.. الجرام مزعل العريس أوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الفضة أول أمس، وسعر الفضة منذ يومين، كما يرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الخاصة بسعر جرام الفضة، والتي جاءت حسب التعاملات اليومية الصباحية، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الدقائق الماضية والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر