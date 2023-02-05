انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأحد.. بكام كرتونة المجمد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد 5 فبراير 2023، استقرارا، عقب قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة، لتشهد غالبية الأسعار من بينها سعر السمك البلطي في جميع الأسواق، تباين واستقرار، مقارنة بـ سعر السمك أمس.

سعر السمك البوري اليوم

ثبت أسعار الأسماك صباح الأحد، بعد قرار البنك المركزي المصري، دون أي زيادة جديدة، مقارنة بسعر أمس، ووقفت جميع الأصناف عن الزيادة، ويبدأ سوق العبور باستقرار كبير.

سعر كيلو السمك البوري مستوى 75 إلى 90 جنيهًا، والحجم الصغير سجل 55 جنيها للكيلو.

أسعار السمك اليوم البلطي

سجل سعر السمك البلطي، ثباتا، بداية من اليوم الأحد، ويباع بـ 20 جنيها للجملة.

ويباع بـ 45 جنيها للمستهلك، ومن 45 إلى 80 جنيهًا للحجم المتوسط والكبير.

سعر سمك الدنيس

بلغ سعر السمك الدنيس، مستوى 120 إلى 200 جنيه في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

طرحت أسعار الأسماك المجمدة بداية من 40 جنيهًا للكيلو جملة، وتباع من 50 إلى 80 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم

سجل كيلو الجمبري من 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.