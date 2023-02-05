أسعار الخضار اليوم في مصر.. الفاكهة بكام دلوقتي

رياض - احمد صلاح - لا تزل أسعار الخضار اليوم والفاكهة، تسجل تباينا واستقرارا، فبدأت التداول اليوم الأحد، بثبات كبير على نفس أسعار أمس، على إثر قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة، دون زيادة جديدة.
أسعار الخضار اليوم
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
استقرا الأسعار بعد قرار البنك المركزي المصري، لتكون أسعار الخضار اليوم كالتالي:
بدأ سعر الباذنجان الرومي ما بين 6 و8 جنيهات، وأسعار البصل شهدت قيمة 3 جنيهات، وسجل كيلو البامية 20 جنيها للكيلو، و وكيلو الفلفل الرومي سجل سعر ما بين 5 و7 جنيهات.
كما سجل كيلو الملوخية اليوم سعرا من 3 إلى 5 جنيهات، وشهدت الفاصوليا سعر ما بين 16 و20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو الطماطم ما بين 4 و6 جنيهات، ويباع كيلو الخِيار ما بين 6 و9 جنيهات، ويبلغ كيلو الفلفل البلدي الحار بـ 6 و8 جنيهات.
أسعار الفاكهة اليوم
سجلت أسعار الفاكهة مع بداية اليوم الأحد، تبيان كبير، لا سيما بعد قرار تثبيت الفائدة، فسجل كيلو البرتقال نحو 7 جنيهات، وكيلو المانجو الزبدية شهدت نحو 30 جنيها.
كما شهد سعر كيلو اليوسفي سعر 8 جنيهات، وكيلو الكمثرى بسعر 15 جنيها، وسجل العنب البناتي نحو 50 جنيها، وكيلو الليمون من 5 إلى 10 جنيهات.
كما جاء كيلو الموز بسعر 10 جنيهات، وسعر كيلو التفاح المستورد عند 30 جنيهًا.، وبلغ كيلو الجوافة اليوم بنحو 7 جنيهات، والمانجو العويسي تباع بسعر 25 جنيها.