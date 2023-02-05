انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم في مصر.. الفاكهة بكام دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا تزل أسعار الخضار اليوم والفاكهة، تسجل تباينا واستقرارا، فبدأت التداول اليوم الأحد، بثبات كبير على نفس أسعار أمس، على إثر قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة، دون زيادة جديدة.

أسعار الخضار اليوم

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الأحد 5 فبراير 2023، في الأسواق

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