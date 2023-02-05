انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. الطن مفأجأة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الحديد والأسمنت، ثباتها على آخر سعر وصلت له بداية الشهر الحالي، وبعد إعلان البنك المركزي قرراه بتثبيت أسعار الفائدة، ضمن عمليات الإصلاح في الشأن الاقتصادي والحد من زيادة التضخم.

أسعار الحديد والأسمنت

في السطور التالية، “دوت الخليج”، يستعرض لقرائه، في السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت في بداية التعاملات الصباحية الأحد 5 فبراير 2023:

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم سجلت أسعار الحديد والأسمنت، صباح اليوم الأحد، استقرارا مقارنة بسعر أمسِ دون أي زيادة جديدة، في سعر الأطنان في بعض الشركات أمام المستهلك وبائع الجملة.

أسعار مواد البناء اليوم

شهد سعر طن الحديد الاستثماري حو 26120 جنيهًا.

شهد سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 2015 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر الطن حديد العشري اليوم نحو 25300 جنيه.

سجل حديد المصريين اليوم نحو 25350 جنيها.

سجل سعر طن السويس اليوم نحو 26350 جنيها.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم نحو 25200 جنيه.

سجل سعر طن حديد عز نحو 26260 جنيهًا. سجل حديد العتال اليوم نحو 25400 جنيه

سجل سعر حديد بشاي اليوم نحو 25300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت السويدي اليوم نحو 1965 جنيها.

سجل أسمنت حلوان اليوم نحو 1935 جنيها.

سجل سعر الأسمنت المسلح اليوم نحو 1990 جنيها.

سجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1965 جنيها.