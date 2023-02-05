سعر الريال العماني بالجنيه المصري اليوم.. مجنن الناس معاه

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الريال العماني اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري، مع بداية التعاملات الصباحية، وبالأخص بعد ثبات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الريال العماني خلال التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر الريال العماني بالجنيه المصري
حيث سجل عند حوالي 78.54 جنيه للشراء، و78.99 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
76.47 جنيه للشراء، و78.53 جنيه للبيع.
سعر الريال العماني في البنوك اليوم
بنك مصر
76.47 جنيه للشراء، و78.52 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
حيث سجل عند حوالي 78.03 جنيه للشراء، و78.77 جنيه للبيع.
سعر الريال العماني اليوم في البنوك المصرية
بنك كريدي أجريكول
حيث سجل عند حوالي 77.91 جنيه للشراء، و79.19 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
حيث سجل عند حوالي 76.46 جنيه للشراء، و78.77 جنيه للبيع.
البنك المصري الخليجي
حيث سجل عند حوالي 77.66 جنيه للشراء، و78.77 جنيه للبيع.