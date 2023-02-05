انت الان تتابع خبر سعر الريال العماني بالجنيه المصري اليوم.. مجنن الناس معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر الريال العماني اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري، مع بداية التعاملات الصباحية، وبالأخص بعد ثبات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ويستعرض موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الريال العماني خلال التعاملات اليومية أمام الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الريال العماني بالجنيه المصري