انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الأحد.. مفاجأة في الفراخ الساسو والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجلت سعر بورصة الدواجن اليوم، الأحد ٥ فبراير تباينا واستقرارا بعد ثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي المصري الخميس الماضي، وتستمر الفراغ محافظة على الارتفاع القياسي لبورصة الدواجن، ما يزيد من الكيلو ما يقرب من 50 جنيهًا.
بورصة الدواجن اليوم
في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه أسعار الدواجن اليوم الأحد ٥ فبراير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات:
أسعار الدواجن اليوم في مصر
شهدت أسعار الدواجن اليوم في مصر، الأحد ٥ فبراير، تباين واستقرار، بعد تثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.
سعر البانيه اليوم
استقر سعر كيلو البانية اليوم، ليبدأ من 140 ويصل إلى 180 جنيها للكيلو.
أسعار الدواجن البلدي اليوم
سجلت أسعار الدواجن البلدي سعر من 75 جنيهًا في المزرعة، وبداية من 77 إلى 90 جنيها في الأسواق.
أسعار الفراخ الساسو
أسعار الفراخ الساسو، وصلت إلى مستوى 75 جنيهًا في المزرعة، وأمام المستهلك من 80 جنيهًا حتى 90 جنيها
سعر الدواجن البيضاء اليوم
بلغ سعر الدواجن البيضاء اليوم استقرارا ليسجل 65 جنيها في المزرعة، ويصل إلى المستهلك من 75 إلى 85 جنيها.
شهدت الفراخ الأمهات ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
بورصة الكتاكيت اليوم
سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم سعر 10 حتى 35 جنيها.
سجل سعر الكتكوت الأبيض 25 جنيها في المزرعة.