بورصة الدواجن اليوم الأحد.. مفاجأة في الفراخ الساسو

أسعار الدواجن اليوم في مصر

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه أسعار الدواجن اليوم الأحد ٥ فبراير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات:

شهدت أسعار الدواجن اليوم في مصر، الأحد ٥ فبراير، تباين واستقرار، بعد تثبيت الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

سعر البانيه اليوم

استقر سعر كيلو البانية اليوم، ليبدأ من 140 ويصل إلى 180 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجلت أسعار الدواجن البلدي سعر من 75 جنيهًا في المزرعة، وبداية من 77 إلى 90 جنيها في الأسواق.

أسعار الفراخ الساسو

أسعار الفراخ الساسو، وصلت إلى مستوى 75 جنيهًا في المزرعة، وأمام المستهلك من 80 جنيهًا حتى 90 جنيها

سعر الدواجن البيضاء اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء اليوم استقرارا ليسجل 65 جنيها في المزرعة، ويصل إلى المستهلك من 75 إلى 85 جنيها.

شهدت الفراخ الأمهات ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

بورصة الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم سعر 10 حتى 35 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الأبيض 25 جنيها في المزرعة.