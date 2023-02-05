انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية.. ياتري وصل لكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري، مع بداية التعاملات الصباحية، وبالأخص بعد ثبات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وتكون تلك الأسعار مقارنة بسعر الريال أمس، وسعر الريال أول أمس، ويستعرض موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي

سعر الريال السعودي اليوم