سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية.. ياتري وصل لكام؟

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 5 فبراير 2023، أمام الجنيه المصري، مع بداية التعاملات الصباحية، وبالأخص بعد ثبات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وتكون تلك الأسعار مقارنة بسعر الريال أمس، وسعر الريال أول أمس، ويستعرض موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، والتي جاءت على النحو التالي
سعر الريال السعودي اليوم
حيث سجل عند حوالي 8.05 جنيه للشراء، و8.07 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
حيث سجل عند حوالي 8.02 جنيه للشراء، و8.05 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم
بنك مصر
حيث سجل عند حوالي 8.02 جنيه للشراء، و8.05 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
حيث سجل عند حوالي 8.02 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي cib
حيث سجل عند حوالي 8.02 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
حيث سجل عند حوالي 8.07 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.
الريال السعودي بكم مصري
بنك البركة
حيث سجل عند حوالي 7.87 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
حيث سجل عند حوالي 8.02 جنيه للشراء، و8.08 جنيه للبيع.