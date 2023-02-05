انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الأحد 5 فبراير.. شوف الدولار وصل لكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد، الموافق 5 فبراير 2023 في البنوك المصرية، ويكون ذلك بالمقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وذلك تزامنا مع الإجازة الأسبوعية اليوم وغدا، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك الأهلي، والتي تكون بالنسبة لسعر اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي

أسعار العملات اليوم البنك الأهلي