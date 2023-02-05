انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأحد.. مش هتعرف تشتري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لا زال سعر كرتونة البيض اليوم يحافظ على سعره المرتفع والقياسي، أمام المواطنين، ولم يشهد أي تراجع المدة الماضية، وحتى الآن بعد تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 5 فبراير 2023، مع بداية التداول الصباحي، تباين في السعر، حيث وصل أقل سعر للطبق والكرتونة الواحدة 80 جنيها في الجملة.

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 85 جنيهًا.

سجل للمستهلك تباع 90 إلى 100 جنيها.

سجل في وزارة التموين عبر منافذها بسعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض اليوم

سجلت كرتونة البيض الأبيض اليوم، من 75 إلى 80 جنيهًا في المزرعة.

استقر سعر كرتونة البيض الأبيض من 85 إلى 95 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

استقرت سعر الكرتونة من 80 جنيهًا إلى 90 جنيها في المزرعة، وتباع الكرتونة للمستهلك من 90 إلى 105 جنيهات.