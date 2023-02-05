انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في أول تداول بعد تثبيت الفائدة.. انخفاض كبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجع سعر الدولار اليوم، مع بداية التداول الصباحي الأحد 5 فبراير، في أول تداول مباشر بالبنوك والمصارف، بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي، وبعد انتهاء العطلة الأسبوعية، لتشهد العملة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ترجع سجل سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري، مع بداية عمل البنوك المباشر في الأسبوع الجديد، بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، ليستقر دون زيادة، بعد قرار البنك المركزي المصري، بتثبيت أسعار الفائدة.

تراجع سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 30.15 للشراء، و 30.20 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.15 جنيه للشراء و30.20 جنيها للبيع.

تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي إلى نحو 30.20 جنيها للشراء و30.20 جنيه للبيع

سعر الدولار تحديث يومي لايف

تراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، إلى نحو 30.10 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلىإلى 30.15 جنيها للشراء 30.20 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار في بنكي HSBC والكويت الوطني، إلى 30.15 جنيها للشراء 30.20 جنيه للبيع.