انت الان تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 في الروقان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا شك أن أسعار الذهب اليوم، استقرت بشكل كبير، ومع بداية التداول الصباحي الأحد 5 فبراير 2023، شهدت سعرًا مناسبًا، مقارنة بالمدة الماضي، فبعد قرار تثبيت الفائدة من البنك المركزي المصري، يهبط الجرام أكثر من 40 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ثبتت أسعار الذهب مع بداية التداول الصباحي اليوم الأحد 5 فبراير 2023، وسجل المعدن الأصفر انخفاضا مع بداية التداول تقدر بقيمة 40 جنيها في الجرام.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم الأحد نحو 1989 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 22، نحو 1795 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 1145 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل جرام الذهب عيار 21 عند 1705 جنيهات دون المصنعية، ويصاف إليه ما بين 50 إلى 150 جنيهًا مصنعية، تختلف من مكان لمكان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 1450 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

ثبت سعر الذهب عالميًا، في مختلف دول العالم، وفي ظل زيادة نسبة التضخم، شهد المعدن الأصفر بالبورصة العالمية ثباتا، وتبلغ الأوقية سعر 1933 دولارًا.

سعر الأونصة

سجلت الأونصة مع بداية التداول في الشهر الجديد نحو 62022 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 13960 جنيهًا.