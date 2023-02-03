انت الان تتابع خبر خصم 10% علي تعاملات الشراء بالبطاقة اونلاين.. بشرط وحيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت البنوك المصرية عن طرح خصم يصل إلي 10 % على إجمالي الشراء بالقيمة معاملات الدولار عن طريق مواقع الإنترنت الخارجية مقابل توفير عملة الدولار من الحساب الشخصي بالجنيه المصري وذلك للشراء بالبطاقة الإئتمانية أون لاين .

الحد الأقصى لمعاملات الشراء

ويمكنك عن طريق البطاقات المصرفية التابعة لأي من البنوك المصرية أن تقوم بشراء عن طريق المواقع الإلكترونية التي تبيع المنتجات بالدولار عن طريق بطاقات الخصم التي توفر تدبير العملة من الجنية للدولار .

ورفعت البنوك المصرية ومنها البنك الأهلي وبنك مصر والتجاري الدولي نسبة عمولة الشراء على إستخدام البطاقات بهدف الشراء إلي 10 % بدلا من 3 % ، ويكون الشراء أيضا بحسب عملة الدولة التي طلب منها العميل شراء المنتج الذي يهدف إليه وذلك عن طريق نظام السويفت العالمي الذي يتيح تبديل أي عملة بكارت العملة المتواجد لدي كل عميل .

الجدير بالذكر أن البنوك المصرية شددت القيود على معاملات الشراء والسحب من خارج مصر نتيجة سوء تصرف بعض العملاء في الوقت الذي يعاني منه العالم منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .