انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 3 فبراير.. مجنونة يا قوطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، الجمعة الموافق 3 فبراير 2023 في الأسواق، بالمقارنة بسعر الخضروات أواخر الشهر الماضي، وكذلك سعر الخضروات والفاكهة منتصف الشهر الماضي، وسجلت سعر كيلو الطماطم 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 10 جنيهات، والخيار والبطاطس 8 جنيهاتـ والكوسة 10 جنيهات، والفلفل 12 جنيها.

وسجل سعر القلقاس 4 جنيهات، والبروكلي 7 جنيهات والقرنبيط 5 جنيهات، والكرنب الأبيض 5 جنيهات والسبانخ 3 جنيهات للرابطة، وسعر البطاطا 6.5 جنيه، والفاصوليا 20 جنيها والفلفل الألوان 25 جنيها.

وسعر البرتقال أبو سرة / اليوسفي تراوح بين 8.5 جنيه إلى 12 جنيها، والجوافة 15 جنيها، والرمان 17 جنيها، والموز من 12.5 جنيه إلى 17.5جنيه والموز المستورد 20 جنيها، والتين 20 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أما سعر الباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 12 جنيها، وسعر البصل الأحمر 8 جنيهات، والفلفل الرومي 12 جنيها، وورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها، والجزر 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

فيما سجل سعر التفاح الأصفر 35 جنيها، والتفاح الأحمر تراوح من 30 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 20 جنيها والكيوي 40 جنيها، والافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها، والبرقوق الأسود 40 جنيها.