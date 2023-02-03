انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 3 فبراير.. وصلت لكام ياست الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، الموافق 3 فبراير 2023 في الأسواق، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويكون ذلك مقارنة لسعر كرتونة البيض أمس، وسعر كرتونة البيض أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.

حيث تراوح سعر كرتونة البيض اليوم عند 93 جنيها، وسجل سعر البيض الأبيض نحو 93 جنيها، وسجل سعر البيض الأحمر نحو 94 جنيها بالمزرعة.

كما تراوحت سعر كرتونة البيض الأحمر عند حوالي 105 جنيها للمستهلك، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض عند حوالي 100 جنيها للمستهلك.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

كما تراوح سعر كيلو البانية بين 160 جنيها و170 جنيها، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 76 جنيها، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم عند 16 جنيهات و20 جنيهات.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 78 جنيها و80 جنيها للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 75 جنيها إلى 85 جنيها للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 65 جنيها و75 جنيها للكيلو.