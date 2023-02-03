انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الجمعة 3 فبراير.. الطن يواصل انخفاضه ياتجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الذرة اليوم، الجمعة الموافق 3 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول أمس، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 12850 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 12850 جنيه.

سعر الذرة الصفراء اليوم

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 12200 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 12200 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

هبطت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وانخفض عقد مارس 2023، بمقدار 1.75 سنت إلى 673.50 سنت للبوشل، وتراجع عقد مايو 2023، ببداية تعاملات اليوم، عند 672.25 سنت للبوشل، بمقدار خسارة 1.50 سنت.

وعلى صعيد أخر، فقد استقر سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 11850 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 11650 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.