انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 3 فبراير.. الطن طالع لفوق ومجنن الناس والان مع التفاصيل

سعر الأرز الشعير اليوم

سعر الأرز الشعير الآن 2023 سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 12300 جنيه. سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 11900 جنيه. أسعار الأرز اليوم أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 17600 جنيه. وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 17100 جنيه. سعر كيلو الأرز للمستهلك بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 21 جنيها. سعر الأرز اليوم في التموين بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيها، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين. أسعار الأرز اليوم عالميا تراجعت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وهبط عقد مارس 2023، عند 17.775 دولار للقنطار، بمقدار انخفاض 0.005 دولار، أي بنسبة 0.03%، ونزل عقد مارس 2023، بنسبة 0.08%، ليسجل 18.085 دولار للقنطار.

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الأرز الشعير اليوم، الجمعة الموافق 3 فبراير 2023 للطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة في الأسواق، مقارنة بسعر الأرز أمس، بسعر الأرز أول أمس، كما تباين أيضا سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار الآن، والتي جاءت على النحو التالي.