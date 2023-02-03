انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الجمعة 3 فبراير.. الكيلو بكام في التموين؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر السكر اليوم، الجمعة الموافق 3 فبراير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر أول أمس، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر السكر اليوم