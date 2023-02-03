سعر السكر اليوم الجمعة 3 فبراير.. الكيلو بكام في التموين؟

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر السكر اليوم، الجمعة الموافق 3 فبراير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أمس، وسعر السكر أول أمس، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع محتوي بلس تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.
سعر السكر اليوم
سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 18800 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.
أسعار الجلوكوز
كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.
أسعار النشا الغذائي
واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.
كيلو السكر بكام اليوم للمستهلك
سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 22 جنيها.
سعر كيس السكر اليوم في التموين
سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.
أسعار السكر اليوم عالميا
تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.65 سنت للرطل، بمقدار انخفاض 0.01 سنت، ونزل عقد مايو 2023 بنسبة 0.20%، ليسجل 20.35 سنت للرطل أي بمقدار انخفاض 0.04 سنت.