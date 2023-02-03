انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 3 فبراير.. شوفوا الطن بيعمل ايه؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الأعلاف اليوم، الجمعة الموافق 3 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف أول أمس، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع محتوي بلس في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم