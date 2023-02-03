سعر الذهب اليوم الجمعة 3 فبراير.. الجرام بيفرح العريس معاه

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 3 فبراير 2023 في سوق الصاغة، وذلك تزامنا مع تذبذب أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار الذهب أمس، وأيضا عن أسعار الذهب أول أمس، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري، وجاءت الأسعار في منتصف التعاملات اليومية على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم
حيث سجل عيار 24 عند 2000 جنيها.
سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة
سعر جرام الذهب عيار 21
فيما سجل عيار 21 عند 1750 جنيها.
سعر الذهب تحديث لحظي
سعر جرام الذهب عيار 18
بينما سجل عيار 18 عند 1500 جنيها.
سعر كيلو الذهب عيار 24
فيما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2000 مليون جنيه اليوم بوزن 1000 جرام
كم سعر الجنيه الذهب اليوم 2023
كما سجل الجنيه الذهب عند 14,000جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21.
أسعار الذهب عالميا مباشر
وتذبذب سعر المعدن النفيس على المستوى العالمي، وتأثر بسعر الدولار عالميا، ونزل السعر بحوالي 0.83 دولار، أي بنسبة 0.04%، ليصل إلى 1911.80 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 4.8 دولار، أي بنسبة 0.35%، لتسجل 1926 دولار للأونصة.