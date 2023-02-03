أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 3 فبراير.. شوف حديد عز بكام

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 3 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وتختلف عن سعر مواد البناء أول الأسبوع، والتي تختلف أيضا عن سعر مواد البناء منتصف الشهر.
أسعار مواد البناء اليوم
سعر مواد البناء اليوم
استقر سعر حديد عز تسليم أرض المصنع عند 25985 جنيه.
فيما ثبت سعر طن السويس للصلب عند 26850 جنيه.
واستقر سعر الطن حديد العشري عند 23300 جنيه.
أسعار الحديد اليوم للمستهلك
كما ثبت سعر حديد بشاي عند 27360 جنيه.
وأيضا استقر سعر حديد المصريين عند 26850 جنيه.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم
وجاء سعر حديد العتال عند 23400 جنيه.
وسجل سعر حديد المراكبي عند 25500 جنيه.
وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج عند 1860 جنيه.
وسجل سعر أسمنت وادي النيل عند 1870 جنيه.
كما سجل سعر الأسمنت المسلح عند 1940 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
فيما سجل سعر أسمنت النصر عند 1900 جنيه.
واستقر سعر أسمنت حلوان 45 عند 1930 جنيه.
ثبت سعر أسمنت السويدي عند 1970 جنيه.