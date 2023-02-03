انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 3 فبراير.. شوف حديد عز بكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 3 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى، وتختلف عن سعر مواد البناء أول الأسبوع، والتي تختلف أيضا عن سعر مواد البناء منتصف الشهر.

أسعار مواد البناء اليوم