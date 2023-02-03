انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الجمعة 3 فبراير.. كيلو البتلو مريح بالأسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم، الجمعة الموافق 3 فبراير 2023 في الأسواق، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم أمس، وأسعار اللحوم أول أمس، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم