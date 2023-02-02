انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الخميس 2 فبراير.. ارتفاع جديد مزعل الناس منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الزيت اليوم، الخميس الموافق 2 فبراير 2023 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعر الزيت أمس، وسعر الزيت منتصف الأسبوع، كما يرصد الآن في هذا التقرير موقع دوت الخليج سعر طن الزيت لجميع الأنواع، تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، فيما جاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم