انت الان تتابع خبر عاجل| أسعار الفائدة في بنك مصر فبراير.. عائد يومي خيالي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف بنك مصر، منذ قليل، عن أسعار الفائدة الجديدة، التي من المقرر أن تبدأ من أول فبراير 2023 على الحسابات البنكية وشهادات والودائع بالعملة المحلية والعملات الرئيسية الأخرى.

إذ دخل جدول أسعار الفائدة الجديد في بنك مصر، التنفيذ في فروع البنك بداية من أول فبراير الحالي، وحسب الجدول فإنّ مميزات الحساب الجاري ذوي العائد اليومي كالتالي:

– يقدم 8% على المبالغ من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه.

– يمنح 8.25% على المبالغ من 100 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه

– ترتفع الفائدة لـ8.50% على المبالغ من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

– 9% عائد يومي على دفتر الحساب

أسعار الفائدة في بنك مصر فبراير

يوفر الحساب الجاري ذو العائد اليومي في بنك مصر عائد 9% على المبالغ من مليون جنيه وحتى أقل من مليون جنيه.

كما يزيد العائد لـ9.25% على المبالغ من 2 لـ10 ملايين جنيه، ويبلغ نسبته 9.75% على المبالغ من 10 لـ30 مليون جنيه، و10% على المبالغ من 30 لـ100 مليون جنيه، كما تبلغ النسبة 10.125% على المبالغ أكثر من 100 مليون جنيه.

إيقاف شهادة الـ25%

يذكر أن بنك مصر، قرر إيقاف شهادتي الـ22.5% والـ25% بعد حوالي 25 يوما من الطرح في الفروع، بعد أن حقق المستهدف منها.