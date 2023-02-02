عاجل| أسعار الفائدة في بنك مصر فبراير.. عائد يومي خيالي

رياض - احمد صلاح - كشف بنك مصر، منذ قليل، عن أسعار الفائدة الجديدة، التي من المقرر أن تبدأ من أول فبراير 2023 على الحسابات البنكية وشهادات والودائع بالعملة المحلية والعملات الرئيسية الأخرى.
أسعار الفائدة
– يقدم 8% على المبالغ من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه.
– يمنح 8.25% على المبالغ من 100 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه
– ترتفع الفائدة لـ8.50% على المبالغ من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.
– 9% عائد يومي على دفتر الحساب
أسعار الفائدة في بنك مصر فبراير
يوفر الحساب الجاري ذو العائد اليومي في بنك مصر عائد 9% على المبالغ من مليون جنيه وحتى أقل من مليون جنيه.
كما يزيد العائد لـ9.25% على المبالغ من 2 لـ10 ملايين جنيه، ويبلغ نسبته 9.75% على المبالغ من 10 لـ30 مليون جنيه، و10% على المبالغ من 30 لـ100 مليون جنيه، كما تبلغ النسبة 10.125% على المبالغ أكثر من 100 مليون جنيه.
إيقاف شهادة الـ25%
يذكر أن بنك مصر، قرر إيقاف شهادتي الـ22.5% والـ25% بعد حوالي 25 يوما من الطرح في الفروع، بعد أن حقق المستهدف منها.