انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الخميس 2 فبراير.. الطن يواصل انخفاضه ياتجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل سعر الذرة اليوم، الخميس الموافق 2 فبراير 2023 انخفاضه في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة أمس، بسعر الذرة أول الأسبوع، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 12950 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 12950 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 12550 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 12550 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وزاد عقد مارس 2023، بمقدار 1.25 سنت إلى 682.25 سنت للبوشل، وصعد عقد مايو 2023، ببداية تعاملات اليوم، عند 680.25 سنت للبوشل، بمقدار ارتفاع 0.75 سنت.

وعلى صعيد أخر، فقد ارتفع سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 11850 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 11650 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، وصعد عقد مارس لتداول القمح بمقدار 6 سنتات، ليسجل العقد 765.75 سنت للبوشل، وارتفع عقد مايو لتداول القمح بمقدار 4.75 سنت؛ ليرتفع العقد الآجل إلى 775.25 سنت للبوشل.