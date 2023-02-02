انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الخميس 2 فبراير.. الطن ارتفع بنهاية الأسبوع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السكر اليوم، الخميس الموافق 2 فبراير في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر السكر أول أمس، وسعر السكر نهاية الأسبوع، كما استقرت أيضا أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي خلال التعاملات اليومية، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 19150 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 19000 جنيه لسعر الطن الواحد.

كيلو السكر بكام اليوم للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 22 جنيها.

سعر كيس السكر اليوم في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيها، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 21.38 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.01 سنت، وصعد عقد مايو 2023 بنسبة 0.05%؛ ليسجل 20.13 سنت للرطل، أي بمقدار ارتفاع 0.01 سنت.

انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وهبط عقد تداول شهر مارس 2023، ليصل إلى 556.90 دولار للطن، بمقدار انخفاض 5.80 دولار، أي بنسبة 1.03%، ونزل عقد تداول مايو 2023 ليسجل 555.90 دولار للطن، بتراجع قدره 3.90 دولار.