انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 2 فبراير.. الطن بيعمل مفاجأة للناس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الأعلاف اليوم، الخميس الموافق 2 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعر الأعلاف أمس، وسعر الأعلاف منذ يومين، كما تختلف تلك الأسعار التالية والتي تكون من منطقة لأخرى، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم