انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي في مصر الخميس.. وصل لمستوى قياسي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2 فبراير أمام الجنيه المصري، دون زيادة جديدة، على الرغم من زيادة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري الساعات الحالية، إلا أن العملة الكويتية سجلت استقرارا مع بداية التداول في البنوك والمصارف المصرية.

سعر الدينار الكويتي

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 2 فبراير 2023، في البنوك والمصارف المصرية: