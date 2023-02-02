سعر الدينار الكويتي في مصر الخميس.. وصل لمستوى قياسي

رياض - احمد صلاح - ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2 فبراير أمام الجنيه المصري، دون زيادة جديدة، على الرغم من زيادة أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري الساعات الحالية، إلا أن العملة الكويتية سجلت استقرارا مع بداية التداول في البنوك والمصارف المصرية.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
استقرت وثبتت أسعار الدينار الكويتي، أمام الجنيه المصري في البنوك والمنافذ الرسمية، لكنها في الوقت نفسه تراجعت في السوق السوداء لا سيما ببعد عزوف المواطنين عنها.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
استقر سعر الدينار في البنك المركزي، صباح اليوم الخميس ليسجل نحو 97.69 جنيه للشراء، وسعر 97.99 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
تباين سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، نحو 94.08 جنيه للشراء، وسعر 97.68 جنيه للبيع.
طرح سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، بنحو 93.96 جنيه للشراء، وسعر 97.93 جنيه للبيع.
شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 94.85 جنيه للشراء، وسعر 98.00 جنيه للبيع.
استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي نحو 92.96 جنيه للشراء، وسعر 99.10 للبيع.
ثبت سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، إلى نحو 90.27 جنيه للشراء، 97.93 جنيه للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، نحو 94.06 جنيه للشراء، وسعر 97.67 جنيه للبيع.