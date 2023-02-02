سعر الريال السعودي اليوم الخميس.. المعتمرين زعلانين

رياض - احمد صلاح - تحرك سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي اليوم الخميس 2 فبراير 2023، بشكل محلوظ، مع ارتفاع باقي أسعار العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية، لتواصل العملة السعودية صعودها اليوم، مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس.
سعر الريال السعودي اليوم
في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس 2 فبراير 2023:
سعر الريال السعودي بالمصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 2 فبراير، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، ليسير على خُطى ارتفاع وزيادة العملات العربية والأجنبية .
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
زاد سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB نحو 8.92 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.
شهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.
ارتفع سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.
شهد سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي استقرارا ليسجل نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.