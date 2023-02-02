سعر الريال السعودي اليوم الخميس.. المعتمرين زعلانين

انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم الخميس.. المعتمرين زعلاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحرك سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الصباحي اليوم الخميس 2 فبراير 2023، بشكل محلوظ، مع ارتفاع باقي أسعار العملات العربية والأجنبية أمام العملة المصرية، لتواصل العملة السعودية صعودها اليوم، مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي اليوم