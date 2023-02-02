انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم الخميس.. الفاكهة عالية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار اليوم والفاكهة، استقرارا كبيرا، دون زيادة جديدة، في ثاني أيام فبراير، إذ بدأ التداول الصباحي ليوم الخميس، باستقرار وثبات كبير مقارنة بـ سعر الخضروات والفاكهة أمس.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الخميس 2 فبراير 2023، في الأسواق المحلية:

تباينت أسعار الخضار اليوم الخميس كالتالي:

فشهد سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 إلى 5 جنيهات، وسجلت الفاصوليا سعر ما بين 16 و20 جنيهًا، واستقرت الطماطم لتسجل بين 4 و6 جنيهات، وكيلو البامية سجلت 20 جنيها للكيلو، وكيلو الباذنجان الرومي يباع ما بين 6 و8 جنيهات.

وبلغت أسعار البصل قيمة 3 جنيهات، وسجل كيلو الفلفل الرومي سعر ما بين 5 و7 جنيهات، في الوقت الذي يباع كيلو الخِيار ما بين 6 و9 جنيهات، وكيلو الفلفل البلدي الحار يباع بـ 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

تواصل أسعار الفاكهة مع بداية اليوم الخميس استقرارها، فيباع البرتقال بنحو 7 جنيهات، وكيلو المانجو الزبدية سجل نحو 30 جنيها، واليوسفي يباع بسعر 8 جنيهات، وبلغ كيلو الجوافة اليوم بنحو 7 جنيهات، والمانجو العويسي تباع بسعر 25 جنيها.

يباع كيلو الكمثرى بسعر 15 جنيها، وسعر العنب البناتي وصل إلى 50 جنيها، وكيلو الليمون من 5 إلى 10 جنيهات، وكيلو الموز سعر 10 جنيهات، وسعر كيلو التفاح المستورد عند 30 جنيهًا.