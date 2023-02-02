انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الخميس.. نار يا حبيبي نار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع ثاني أيام فبراير الجديد، واصل سعر كرتونة البيض اليوم حفاظه على السعر القياسي الذي تصل فيه سعر الكرتونة إلى 100 جنيه، بارتفاع أكثر من 60 جنيهًا عن سعرها الطبيعي، إذ شهدت أسعار اليوم الخميس، تحركا ملحوظا مقارنة سعر كرتونة البيض أمس.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم مع بداية التداول الصباحي، أكثر من 80 جنيها في الطبق والكرتونة الواحدة في الجملة.

ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 85 جنيهًا، و للمستهلك تباع 90 إلى 100 جنيها، ومن وزارة التموين عبر منافذها بسعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض اليوم

ارتفع كرتونة البيض الأبيض اليوم، لتسجل قيمة من 75 إلى 80 جنيهًا في المزرعة.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك من 85 إلى 95 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

زادت سعر الكرتونة من 80 جنيهًا وتصل إلى 90 جنيها في المزرعة، وللمستهلك تصل إلى 105 جنيهات.