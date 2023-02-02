انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الخميس 2 فبراير.. كيلو الكندوز بـ 200 جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظت أسعار اللحوم اليوم، الخميس الموافق 2 فبراير 2023 على استقراره في الأسواق المحلية، كما تختلف تلك الأسعار التالية حسب المنطقة والأخرى، وتكون تلك الأسعار بالمقارنة بأسعار اللحوم منذ يومين، وأسعار اللحوم أول الأسبوع، ويرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار اللحوم اليوم