انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الخميس.. الفرخة البلدي نار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يستمر سعر بورصة الدواجن اليوم، في النمو والتصاعد، ومع ثاني أيم شهر فبراير 2023، سجلت البورصة ارتفاعا قياسيا جديدا، لتزيد قيمة الدواجن عن سعرها الطبيعي أكثر من 50 جنيهًا في الكيلو الواحد، وتصل في بعض الأماكن إلى 80 جنيهًا للكيلو، في ارتفاع قياسي وتاريخي.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه أسعار الدواجن اليوم الخميس2 فبراير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات:

تستمر أسعار الدواجن اليوم في مصر، على سعرها التاريخي، لا سيما وأن الفراخ التي تعد من الأكثر بحثا على جوجل، تشهد تزايد وتصاعد في السعر بشكل مستمر.

سعر البانيه اليوم

ارتفع كيلو البانية اليوم، ليصل من 140 ويصل إلى 180 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 65 جنيها على الأقل في المزرعة، وسجل للمستهلك من 75 إلى 85 جنيها، كما بلغت الفراخ الأمهات ما بين 50 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن البلدي اليوم، لتبدأ من 75 جنيهًا في لمزرعة، وتباع من 77 إلى 90 جنيها في الأسواق.

أسعار الفراخ الساسو

شهدت أسعار الفراخ الساسو، عند سعر 75 جنيهًا في المزرعة، وسجل أمام المستهلك من 80 جنيهًا حتى 90 جنيها

بورصة الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت الساسو اليوم سعر بلغ قيمته من 10 حتى 35 جنيها، والكتكوت الأبيض يباع بـ 25 جنيها في المزرعة.