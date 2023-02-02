انت الان تتابع خبر الدولار قفز.. أسعار العملات اليوم الخميس أمام الجنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم مع بداية التداول الصباحي في مصر الخميس 2 فبراير 2023، ارتفاعا جديدا في العربية أو الأجنبية، أمام الجنيه المصري، ومن بينها أسعار الدولار والاسترليني والدينار الكويتي والبحريني، لتتحرك الأسعار نحو الصعود مقارنة بـ سعر العملات ليلة أمس.

أسعار العملات اليوم