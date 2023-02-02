الدولار قفز.. أسعار العملات اليوم الخميس أمام الجنيه

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار العملات اليوم مع بداية التداول الصباحي في مصر الخميس 2 فبراير 2023، ارتفاعا جديدا في العربية أو الأجنبية، أمام الجنيه المصري، ومن بينها أسعار الدولار والاسترليني والدينار الكويتي والبحريني، لتتحرك الأسعار نحو الصعود مقارنة بـ سعر العملات ليلة أمس.
أسعار العملات اليوم
أسعار العملات الأجنبية
سعر الجنيه الاسترليني
صعد نحو 36.60 للشراء، و37.70 للبيع.
سعر الفرنك السويسري اليوم
ارتفع نحو 32.60 للشراء، و 32.80 للبيع.
سعر الكرونا السويدي
طرح بـ 2.96 للشراء، و2.98للبيع.
سعر الين الياباني الآن
سجل سعر صرف نحو 22.60 للشراء، و22.81 للبيع
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
ارتفع إلى نحو 30.15 للشراء، و30.25 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
سجل نحو 32.65 للشراء، و32.83 للبيع.
سعر الدولار الأسترالي الآن
شهد سعر الدولار الأسترالي نحو 20.72 للشراء، و20.87 للبيع.
أسعار العملات العربية
سعر الريال العماني
استقر على نحو 76.11 للشراء و77.92 للبيع.
سعر الدينار الأردنى
شهد نحو 41.71 للشراء، و42.37 للبيع.
سعر الريال السعودي
طرح بنحو 7.94 للشراء، و 7.99 للبيع.
سعر الدينار الكويتي
طرح بنحو 94.79 للشراء و98.38 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجل نحو 8.24 للشراء، و8.26 للبيع.
سعر الدينار البحريني
استقر عند نحو 77.36 للشراء، و79.67 للبيع.
سعر الريال القطري الآن
وصل إلى نحو 7.76 للشراء، و 8.32 للبيع.