انت الان تتابع خبر سعر الدولار اليوم في مصر الخميس.. رايح على فين؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل اليوم الخميس 2 فبراير ارتفاعه بشكل كبير أمام الجنيه المصري، ويكسر حاجز الـ 30 جنيهًا مع بداية التداول بالبنوك والمصارف المصرية، وفي المقابل، انخفض بشكل حاد في السوق الموزاية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الخميس، حفاظًا على ارتفاعه أمس، بقيمة 15 قرشًا، ليصل إلى أكثر من 30 جنيها أمام الجنيه المصري، ويواصل صعوده منفردًا، في أزمة كبيرة للمصريين.

شهد سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.11 جنيه للشراء و30 جنيها للبيع.

صعد سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 30.07 للشراء، و 30.10 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، ليصل إلى 30 جنيها للشراء 30.10 جنيه للبيع.

زاد سعر الدولار في البنك الأهلي إلى نحو 30 جنيها للشراء و30.05 جنيه للبيع

سعر الدولار تحديث يومي لايف

ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 30 جنيها للشراء، 30.10 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار في بنك قناة السويس، إلى نحو 30.06 جنيه للشراء، و30.10 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنكي HSBC والكويت الوطني، نحو 30 جنيها للشراء 30.15 جنيه للبيع.