انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 زاد 45 جنيهًا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع أسعار الذهب اليوم، مع بداية التداول الصباحي الخميس 2 فبراير 2023، مع الارتفاع العالمي في المعدن الأصفر، تزامنًا مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، ليصعد عيار 21 اليوم في مصر أكثر من 45 جنيهًا، وأكثر من 250 جنيهًا في الجنيه الذهب.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية التداول الصباحي 2 فبراير 2023، إذ سجلت أسعار الذهب، زيادة جديدة، مع بداية التداول تقدر بقيمة 45 جنيها في الجرام، وأكثر من 250 جنيها في الجنيه الذهب.

ارتفع سعر الذهب عيار 24 صباح اليوم الخميس، ليصل إلى نحو 1994 جنيهًا.

ثبت سعر الذهب عيار 22، على نحو 1820 جنيهًا.

استقر سعر الذهب عيار 14 اليوم على نحو 1160 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر عيار 21 بالمصنعية

كما استقبل الذهب عيار 21 شهر فبراير باستقرار ملحوظ، حيث ثبت جرام الذهب عيار 21 عند 1745 جنيها دون المصنعية، ويصاف إليه ما بين 50 إلى 150 جنيهًا مصنعية، تختلف من مكان لمكان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 مع بداية الشهر الجديد بقيمة 1496 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

في ثاني أيام شهر فبراير الحالي، ارتفع سعر الذهب عالميًا ، حيث زاد مع بداية التداول الصباحي، في ظل زيادة سعر الدولار في مختلف دول العالم، وزيادة نسبة التضخم ليشهد المعدن الأصفر بالبورصة العالمية زيادة جديدة، مقارنة بأمس، وتبلغ الأوقية سعر 1933 دولارًا.

سعر الأونصة

حافظت الأونصة على سعرها مع بداية التداول في الشهر الجديد فسجلت 62022 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ثبت سعر الجنيه الذهب في بداية فبراير ليقف عند مستوى 13960 جنيهًا.