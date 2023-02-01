انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم أول فبراير.. يلا شوف الفراخ بكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقبل سعر بورصة الدواجن اليوم، الشهر الجديد باستقرار في السعر وحفاظ على آخر ارتفاع لها، وخلال صباح اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، شهدت الأسعار استقرارا وثباتا، لتباع الفراخ بجميع أنواعها على أسعار أمس.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

في السطور التالية، يستعرض”دوت الخليج”، لقرائه أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في أسواق مصر بجميع المحافظات:

حافت أسعار الدواجن اليوم في مصر، على استقرارها مع أول أيام الشهر الجديد، لا سيما وأن الفراخ ضمن الأكثر بحثا على جوجل المدة الحالية.

سعر البانيه اليوم

كيلو البانية اليوم واصل ارتفاعه ليسجل ما بين 120 و180 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

تصاعد سعر الدواجن البيضاء اليوم فوصل إلى 60 جنيها في المزرعة، وسجل للمستهلك من 65 إلى 70 جنيها، كما بلغت الفراخ الأمهات ما بين 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

واصلت أسعار الدواجن البلدي اليوم، استقرارها فبلغ سعرها اليوم من 70 جنيهًا وتصل إلى 80 جنيهًا، وتباع بـ 65 جنيها جملة.

أسعار الفراخ الساسو

استقر أسعار الفراخ الساسو، عند سعر 65 جنيهًا في المزرعة، وسجل أمام المستهلك من 70 جنيهًا حتى 75 جنيها

بورصة الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت الساسو اليوم سعر بلغ قيمته من 5 حتى 25 جنيها، والكتكوت الأبيض يباع بـ 20 جنيها في المزرعة.