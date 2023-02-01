انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم أول فبراير.. تغيرات في الفاكهة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أيام الشهر الجديد بثبات، مع بداية التداول الصباحي اليوم الأربعاء 1 فبراير، بعد حالة الثبات ومقارنة بـ سعر الخضروات والفاكهة أمس.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه أسعار الخضار اليوم والفاكهة، الأربعاء 1 فبراير 2023، في الأسواق المحلية:

استقرت أسعار الخضار اليوم مع أول الشهر الجديد كالتالي:

استقرت أسعار البصل لتسجل قيمة 3 جنيهات، وجاء كيلو الفلفل الرومي بسعر ما بين 5 و7 جنيهات، في الوقت الذي يباع كيلو الخِيار ما بين 6 و9 جنيهات.

كما استقر كيلو الفلفل البلدي الحار اليوم بـ 6 و8 جنيهات، وشهد سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 إلى 5 جنيهات.

وسجلت الفاصوليا سعر ما بين 16 و20 جنيهًا، وجاءت الطماطم ما بين 4 و6 جنيهات، وشهد سعر كيلو البامية عند 20 جنيها للكيلو، وسجل كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

حافظت أسعار الفاكهة مع بداية اليوم على ثباتها، فبدأ كيلو الكمثرى عند سعر 15 جنيها، وسجل سعر العنب البناتي 40 جنيها، وكيلو الليمون من 5 إلى 10 جنيهات.

كما شهد كيلو الموز سعر 10 جنيهات، واستقر سعر كيلو التفاح المستورد عند 30 جنيهًا، وبلغ سعر البرتقال بنحو 7 جنيهات، وشهد كيلو المانجو الزبدية استقرارا ليسجل نحو 30 جنيها.

كما استقر سعر اليوسفي عند 8 جنيهات، وبلغ كيلو الجوافة اليوم بنحو 7 جنيهات، والمانجو العويسي سجلت سعر 25 جنيها.