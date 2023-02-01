انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم أول فبراير.. يلا اشتري طبق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقبل سعر كرتونة البيض اليوم، الشهر الجديد بسعر مرتفع للغاية، ومع تزايد عمليات البحث عن البيض بجميع أنواعه، يطل على المواطنين بسعر قياسي وتاريخي، إذ شهدت أسعار اليوم الأربعاء، استقرارا وحفاظًا على الأسعار المرتفعة مقارنة سعر كرتونة البيض أمس.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

استقر سعر كرتونة البيض اليوم مع بداية التداول الصباحي، لتسجل أكثر من 70 جنيها في الطبق والكرتونة الواحدة في الجملة.

شهد سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة نحو 80 جنيهًا، و للمستهلك تباع 90 إلى 95 جنيها، ومن وزارة التموين عبر منافذها بسعر 75 إلى 80 جنيها للمستهلك.

سعر البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم سجلت قيمة من 73 إلى 75 جنيهًا في المزرعة.

بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك من 85 إلى 90 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

وفي المزرعة، سجلت سعر الكرتونة من 80 جنيهًا وتصل إلى 90 جنيها.

سجل سعر البيض البلدي اليوم 88 إلى 100 جنيه للكرتونة للمستهلك.