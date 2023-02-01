انت الان تتابع خبر سعر السمك اليوم أول فبراير.. اعرف الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع بداية الشهر الجديد، فُتح المزاد العلني بسوق العبور، على استقرار وتباين في سعر السمك اليوم، إذ سجلت جميع الأصناف تباين وثبات على سعر أمسِ الثلاثاء، خلال المدة الحالية زاد من بحث المواطنين عن أسعار عدد من السلع والمنتجات، من بينها سعر السمك اليوم، الذي سجل ثباتا مقارنة بـ سعر السمك أمسِ.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

شهد سعر السمك اليوم الأربعاء، استقرارا مع بداية الشهر الجديد، من أهمها السمك البلطي والبوري وسمك الدنيس، وهم الأكثر شهرة وإقبال من المواطنين على الشراء بسبب تناسب سعرهم بالنسبة لغالبية المواطنين.

سجل المزاد العلني بسوق العبور اليوم الأربعاء استقرارا إذ ثبتت غالبية الأصناف الشعبية للأسماك، على سعر أمس مع بداية الشهر الجديد، فسجل سمك قشر البياض اليوم سعر 110 جنيهات للكيلو الواحد، ويصل 150 جنيها في بعض الأماكن.

أسعار السمك اليوم البلطي

استقر سعر السمك البلطي، مع أول الشهر الجديد على أسعار أواخر شهر يناير المنقضي، فطرح اليوم في سوق العبور 25 جنيهًا للحجم الصغير، ويصل إلى 45 جنيها للمستهلك، ومن 45 إلى 75 جنيهًا للحجم المتوسط والكبير.

سعر سمك الدنيس

سعر السمك الدنيس شهد نحو من 110 إلى 190 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر كرتونة السمك المجمد

أسعار الأسماك المجمدة استقبلت الشهر الجديد بقيمة نحو 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو جملة، وبلغ من 45 إلى 70 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الجمبري اليوم

سعر كيلو الجمبري يظل كما هو في السوق عن مستوى 160 حتى 500 جنيه للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر السمك البوري اليوم

سعر كيلو السمك البوري يباع للمستهلك اليوم بـ 75 إلى 90 جنيهًا، والحجم الصغير سجل 55 جنيها للكيلو.