سعر الدينار الكويتي أول فبراير.. محدش قادر عليه

رياض - احمد صلاح - استقبل سعر الدينار الكويتي، الشهر الجديد باستقرار ملحوظ، وثبات على آخر ارتفاع شهده ليلة أمسِ الثلاثاء، ليستقر خلال الساعات الحالية، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الأربعاء 1 فبراير 2023، في ظل زيادة البحث عن سعر العملة الكويتية.
سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
سجلت أسعار الدينار الكويتي، في السوق السوداء تراجعا كبيرًا، لا سيما بعد ارتفاع السعر في البنوك المصرية والمصارف المعتمدة والرسمية، ما دعا المواطنين إلى العزوف عن الأسواق الموازية.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
ثبت سعر الدينار في البنك المركزي، صباح اليوم الأربعاء، فبلغ نحو 97.69 جنيه للشراء، وسعر 97.99 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
استقر سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد، إلى نحو 90.27 جنيه للشراء، 97.93 جنيه للبيع.
ثبت سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند نحو 94.85 جنيه للشراء، وسعر 98.00 جنيه للبيع.
وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي نحو 92.96 جنيه للشراء، وسعر 99.10 للبيع.
شهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، استقرارا ليسجل نحو 94.08 جنيه للشراء، وسعر 97.68 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، نحو 94.06 جنيه للشراء، وسعر 97.67 جنيه للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، نحو 93.96 جنيه للشراء، وسعر 97.93 جنيه للبيع.