انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي أول فبراير.. محدش قادر عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقبل سعر الدينار الكويتي، الشهر الجديد باستقرار ملحوظ، وثبات على آخر ارتفاع شهده ليلة أمسِ الثلاثاء، ليستقر خلال الساعات الحالية، أمام الجنيه المصري، مع بداية التداول الأربعاء 1 فبراير 2023، في ظل زيادة البحث عن سعر العملة الكويتية.

سعر الدينار الكويتي

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، في البنوك والمصارف المصرية: