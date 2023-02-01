انت الان تتابع خبر سعر الذرة اليوم الأربعاء 1 فبراير.. الطن مصمم يشرب من البحرر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت سعر الذرة اليوم، الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الذرة منذ يومين، بسعر الذرة أول الأسبوع، فيما يرصد موقع دوت الخليج في هذا التقرير تلك الأسعار، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عنها خلال الساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي حسب التعاملات اليومية.

الذرة البرازيلي

سجل سعر طن الذرة البرازيلي اليوم عند 13000 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم عند 13000 جنيه.

سعر طن الذرة الصفراء في مصر 2023

الذرة الروماني

سجل سعر طن الذرة الروماني عند 12600 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر الذرة الأوكراني عند 12600 جنيه.

أسعار الذرة اليوم عالميا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بورصة شيكاغو التجارية، وانخفض عقد مارس 2023، بمقدار 3.75 سنت إلى 676 سنت للبوشل، وهبط عقد مايو 2023، ببداية تعاملات اليوم، عند 674.25 سنت للبوشل، بمقدار هبوط 3.25 سنت،

وعلى صعيد أخر، فقد تباين سعر القمح اليوم في الأسواق المحلية، وجاء ذلك على خلفية تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر القمح اليوم

سجل سعر طن القمح بروتين 12.5%، عند مستوى 11400 جنيه.

سجل سعر طن القمح بروتين 11.5%، عند مستوى 11200 جنيه.

سعر كيلو القمح اليوم للمستهلك

وبلغ سعر كيلو جرام القمح للمستهلك عند مستوى 17 جنيه اليوم.

أسعار القمح اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، وتراجع عقد مارس لتداول القمح بمقدار 3.50 سنت، ليسجل العقد 757.75 سنت للبوشل، وهبط عقد مايو لتداول القمح بمقدار 4 سنتات، لينخفض العقد الآجل إلى 766.50 سنت للبوشل