انت الان تتابع خبر شوف سعر الريال السعودي اليوم أول الشهر.. انتوا فين يا معتمرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حافظ سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، على ارتفاعه، في أول أيام الشهر الجديد، إذ بَدأ أول أيام فبراير 2023 بثبات على آخر سعر صرف له، في البنوك والمصارف، ضمن زيادة غالبية العملات ليلة أمس الثلاثاء، لتواصل العملة السعودية نموها اليوم، مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي اليوم

في السطور التالية، يستعرض “دوت الخليج”، لقرائه ومتابعيه، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023: