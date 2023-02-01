شوف سعر الريال السعودي اليوم أول الشهر.. انتوا فين يا معتمرين

رياض - احمد صلاح - حافظ سعر الريال السعودي، أمام الجنيه المصري، على ارتفاعه، في أول أيام الشهر الجديد، إذ بَدأ أول أيام فبراير 2023 بثبات على آخر سعر صرف له، في البنوك والمصارف، ضمن زيادة غالبية العملات ليلة أمس الثلاثاء، لتواصل العملة السعودية نموها اليوم، مقارنة بـ سعر الريال السعودي أمس.
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي بالمصري
ثبت سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1 فبراير، أمام الجنيه المصري، مقارنة بسعر أمس، ويسير على خُطى ارتفاع وزيادة العملات العربية والأجنبية وتنمو عملة المملكة بقيمة من 5 إلى 15 قرشا
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
استقر سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدُّوَليّ CIB نحو 8.89 جنيه للشراء، و8.98 جنيه للبيع.
سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.80 جنيه للشراء، و8.90 جنيه للبيع.
شهد سعر الريال السعودي في بنك البركة الإسلامي استقرارا ليسجل نحو 8.79 جنيه للشراء، و8.85 جنيه للبيع.