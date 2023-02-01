يا لهوي على الكويتي.. أسعار العملات اليوم أول الشهر الجديد

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم سواء العربية أو الأجنبية، ارتفاعها الجديد، أمام العملة المصرية، لتستقبل فبراير صعودًا جديدًا مع أول أيامه، مقارنة بـ سعر العملات ليلة أمس، وبعد الارتفاع المفاجئ في ختام التعاملات المسائية ليلة الأربعاء.
أسعار العملات اليوم
أسعار العملات الأجنبية
سعر الجنيه الاسترليني
استقر على نحو 36.50 للشراء، و37.40 للبيع.
سعر الين الياباني الآن
بلغ سعر صرف نحو 22.60 للشراء، و22.81 للبيع
سعر الفرنك السويسري اليوم
سجل نحو 32.5275 للشراء، و 32.6874 للبيع.
سعر الكرونا السويدي
طرح بـ 2.96 للشراء، و2.98للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الأهلي
سجل صباح اليوم 30.5 للشراء، و30.10 جنيه للبيع.
سعر اليورو اليوم
طرح بـ 32.65 للشراء، و32.83 للبيع.
سعر الدولار الأسترالي الآن
سجل سعر الدولار الأسترالي نحو 20.72 للشراء، و20.87 للبيع.
أسعار العملات العربية
سعر الريال السعودي
بلغ نحو 7.94 للشراء، و 7.99 للبيع.
سعر الريال العماني
استقر على نحو 76.11 للشراء و77.92 للبيع.
سعر الدينار الأردنى
شهد نحو 41.71 للشراء، و42.37 للبيع.
سعر الريال القطري الآن
وصل إلى نحو 7.76 للشراء، و 8.32 للبيع.
سعر الدينار الكويتي
طرح بنحو 94.79 للشراء و98.38 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجل نحو 8.24 للشراء، و8.26 للبيع.
سعر الدينار البحريني
استقر عند نحو 77.36 للشراء، و79.67 للبيع.