انت الان تتابع خبر يا لهوي على الكويتي.. أسعار العملات اليوم أول الشهر الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار العملات اليوم سواء العربية أو الأجنبية، ارتفاعها الجديد، أمام العملة المصرية، لتستقبل فبراير صعودًا جديدًا مع أول أيامه، مقارنة بـ سعر العملات ليلة أمس، وبعد الارتفاع المفاجئ في ختام التعاملات المسائية ليلة الأربعاء.

أسعار العملات اليوم

يستعرض في السطور التالية، موقع”دوت الخليج”، لقرائه، أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، بشكل يومي، وفق تحديثات البنك الأهلي المصري: